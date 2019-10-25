英國卡車貨櫃藏屍案 一名受害者可能來自越南

（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國艾塞克斯郡（Essex）23日傳出卡車貨櫃藏有39具遺體的驚人案件後，越南人權團體人士指出，其中一名死者可能來自越南，這與警方稍早認為死者全是中國人的說法不同。

越南公民團體「人權空間」（Human Rights Space）成員嚴和（Hoa Nghiem，音譯）表示，26歲的范氏茶美（Pham Thi Tra My，音譯）曾傳簡訊給母親透露自己無法呼吸，時間約莫在事發卡車貨櫃從比利時前往英國途中。

路透社報導，嚴和在推特（Twitter）發文寫道：「新聞消息指出，39名死者全是中國人，但茶美的家人正試圖查證女兒是否也在其中，因為她最後一封簡訊時間相當碰巧。」

「我們的聯絡人收到更多警示，指出卡車內可能有更多越南人。」

嚴和公布的簡訊內容顯示：「媽，我很抱歉。我的出國之旅失敗了。媽，我好愛你！我要死了，因為我沒辦法呼吸…我來自越南河靜省干祿縣的岸市鎮…媽，我很抱歉！」

她公布范氏茶美簡訊的截圖顯示，簡訊是在格林威治時間22日21時28分所發出的。

嚴和還透露：「范氏茶美曾去過中國，並打算經由法國到英格蘭，這是她家屬的一名聯絡人告訴我的。」

英國警方稍早表示，據信39名受害者全為中國籍。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1081025