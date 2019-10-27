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Tiffany受貿易戰關稅衝擊 傳LV母公司有意收購

最新更新：2019/10/27 11:39
知情人士26日表示，珠寶商Tiffany已接獲精品公司路易威登母公司LVMH所提出的收購提議。圖為Tiffany門市。（圖取自facebook.com/Tiffany）
知情人士26日表示，珠寶商Tiffany已接獲精品公司路易威登母公司LVMH所提出的收購提議。圖為Tiffany門市。（圖取自facebook.com/Tiffany）

（中央社巴黎26日綜合外電報導）知情人士今天表示，美國奢華珠寶商蒂芙尼（Tiffany）苦於因應關稅對中國出口影響之際，接獲精品公司路易威登母公司酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）所提出的收購提議。

路透社報導，消息人士表示，多年來一直設法拓展美國市場的LVMH，已於本月稍早向蒂芙尼提出一項初步、無約束力的報價，蒂芙尼也已聘請顧問檢視LVMH的提議，但尚未做出回應，也不確定是否會進行協商來敲定協議。

目前還不清楚LVMH開出多少價碼來收購市值119億美元的蒂芙尼。消息人士以事情牽涉機密而要求匿名，LVMH婉拒回應，蒂芙尼則未立刻回應置評要求。路透社引述彭博今早的報導說，雙方正在舉行會談。

LVMH旗下擁有從克麗絲汀迪奧（Christian Dior）到凱歌香檳（Veuve Cliquot）等多個品牌，多年來在零售業的表現向來數一數二。而零售業雖有中國消費者偏好名牌商品的加持，但各品牌受惠程度卻不一。

蒂芙尼韌性就略遜一籌。除受到美中貿易戰引發的關稅影響，中國調降國內銷售稅也導致蒂芙尼在美國及其他地區對中國遊客的銷售出現兩位數下滑。

高檔精品長期以來一直依賴香港作為主要購物重鎮，吸引大多來自中國的遊客消費。但香港4個月來的「反送中」示威活動已經開始引發代價。

儘管香港動盪，LVMH本月稍早財報顯示LVMH市值已達1940億歐元（約新台幣6.5兆元），第3季表現也優於預期。8月期間，蒂芙尼受惠於行銷成本降低，季度財報表現同樣優於分析師預期。（譯者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1081027

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