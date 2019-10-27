經濟疑慮加深 聯準會料今年第3度降息

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）近幾週全球貿易恐慌情勢或許稍微緩和，但美國聯邦準備理事會（Fed）若要預測經濟前景仍有難度。在國際環境仍充滿不確定性之下，聯準會30日可能宣布今年來第3度降息行動。

儘管美國和中國已宣告貿易戰再度休兵，英國無協議脫離歐洲聯盟（EU）的機率也已下降，但兩起事件都可能突然朝失敗或成功方向發展。

眼見不確定性存在，聯準會官員對經濟展望益發擔憂，有些官員甚至用可怕的「衰退」字眼形容。因此，美國央行決策委員看來準備同意連續第3度降息。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本月已重申承諾，表示他將採取一切行動防止美國經濟走下坡。聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）最近也在一場演說中點出，全球經濟成長預估仍「持續下修」。

兩位聯準會高層都暗示，央行很可能對美國經濟提供更多協助。雖然部分經濟學家對再次降息的必要性和效果抱持懷疑，但越來越多跡象顯示，聯準會即將在29和30日召開政策會議之際，央行官員顯得如坐針氈。

例如立場鴿派的聖路易聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis ）總裁布勒德（James Bullard）便在倫敦一場國際央行會議中直言：「主要風險就是，這波經濟下行趨勢可能比預期更急劇。」

聯準會9月政策會議記錄也表示，貿易戰如何引發美國經濟成長放緩，「情勢正在明朗」。出口市場流失、市場需求疲軟和不確定性，都可能導致企業投資長期銳減，影響到就業、消費支出和更廣泛的經濟面。

聯準會本月發布的褐皮書報告當中，許多美國企業顯然也透露謹慎態度。此外，本月發布的企業財報同樣證實這層憂慮，包括福特汽車（Ford Motor）、波音公司（Boeing Inc.）、開拓重工（Caterpillar）和3M公司都表示，中國銷售額下滑衝擊到他們的總營收。

以上種種，使得期貨市場壓倒性預測，在經濟前景持續黯淡之下，鮑爾將在30日宣布再度降息。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1081027