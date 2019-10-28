德國打造蓋亞X 歐洲專屬雲端強化數據主權

德國政府正計劃打造歐洲的雲端平台，圖為德國電信的雲端運算中心。（德國電信提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年10月28日

（中央社記者林育立柏林28日專電）德國政府計劃打造歐洲專屬的雲端平台，以降低對美國雲端服務的依賴，確保數據儲存和利用的主導權。德國經濟部將在明天正式宣布這項計畫。

過去，歐洲政府和企業主要使用美國科技大廠的雲端服務，例如福斯汽車（Volkswagen）等製造業利用亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services）提供的存放空間和數據分析工具。

隨著製造業進入工業4.0時代，愈來愈多生產機器串連在一起，德國政府對敏感數據存放在國外的安全性開始感到憂心。

總理梅克爾（Angela Merkel）上月在國會施政報告時，才刻意強調數據在數位經濟時代的重要性，呼籲歐洲團結起來強化「數據主權」。

根據「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）取得的官方文件，規劃中的雲端全名是蓋亞X（Gaia-X），名字源自希臘神話的大地之母，思愛普（SAP）、西門子（Siemens）、博世（Bosch）、德國電信（Deutsche Telekom）等德國大企業和法國資訊科技服務公司源訊（Atos）都可望參與，明年下半年就可推出相關應用。

根據德國經濟部的規劃，歐洲雲端的重點不僅是數據的儲存，更重要的是統一的安全規格，讓歐洲企業放心用匿名的方式交換數據，催生新的商業模式。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）因此用「人工智慧的空中巴士」來稱呼這個雲端平台，一如歐洲各國合作生產的客機。（編輯：王永志）1081028