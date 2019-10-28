抖音進駐矽谷挖角臉書人才 掀美國國安疑慮

（中央社台北28日電）遭到美國國會議員懷疑會對國安帶來風險的中國短影音平台TikTok（抖音）近日在矽谷開設辦事處，並祭出高薪挖角臉書（Facebook）的員工，展開人才爭奪戰。

界面新聞引述美國電視頻道CNBC報導，TikTok最近搬到矽谷山景市（Mountain View）一處辦公室，同一地點過去曾被臉書的旗下的WhatsApp占據；TikTok的落腳處距離臉書孟羅公園（Menlo Park）的總部也不遠。

一名知情人士說，TikTok有意聘用擁有競爭對手經驗的員工，在領英（LinkedIn）發布多個位於舊金山灣區的職缺，包括品牌戰略分析師、公關、產品經理等等。自去年以來，TikTok已從臉書挖走20多名員工。

兩名目前在TikTok工作的臉書前員工表示，TikTok的高速成長催化他們的跳槽動機，此外，儘管Facebook擁有令人欽羨的員工福利計畫，但TikTok開出了更豐厚的薪水，高出臉書20%。

另一名知情人士表示，臉書並不是TikTok挖人的唯一對象。Snap、蘋果（Apple）、YouTube和亞馬遜（Amazon）的不少員工都在這股吸引力作用下遞請了辭呈，跳槽為TikTok工作。

人才角力是一環，但臉書使用者的老化問題，也讓TikTok找到機會分流新世代用戶。

有數據顯示，TikTok在全球的下載量達到12億次。在美國的下載量達1.05億次，展露出的市場競爭力，恐持續撼動美國科技人才版圖。

但另一方面，由於TikTok的高度滲透力，在美國也引起國安疑慮。

美國參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）近日要求國家情報總監（Directorate of National Intelligence），針對TikTok造成的「國安風險進行評估」。

兩人表示，「由於美國已有超過1億1000萬用戶下載， TikTok已是我們不能忽視的潛在反情報威脅。」並暗示TikTok母公司北京字節跳動（ByteDance）可能被迫向中國情報機構分享用戶資訊。（編輯：陳家倫/沈朋達）1081028