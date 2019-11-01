印度9月核心工業產出萎縮逾5% 14年來最嚴重

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度官方公布的最新報告顯示，印度9月的8大核心工業產出指數比去年同期下滑5.2%，是14年來表現最差的一次，顯示印度第3季的經濟成長可能比上一季更加疲軟。

印度商工部公布的最新數據顯示，9月印度這8類產業除了肥料成長5.4%，其他都負成長，8大核心工業產出指數較去年萎縮5.2%，創下14年來最差紀錄。

印度8大核心工業領域包括煤炭、原油、天然氣、煉油產品、肥料、鋼鐵、水泥和電力。7項產出下降產業，以煤炭降幅最大達20.5%。

經濟學家認為，印度9月核心工業產出急劇收縮，顯示印度經濟的復甦可能還要一段時間。

柯達馬興達拉銀行（Kotak Mahindra Bank）經濟分析師巴德瓦傑（Upasna Bhardwaj）告訴印度「經濟時報」（Economic Times），印度的經濟穩定還有很長一段路要走，印度第3季的經濟成長可能略低於第2季。

印度莫迪政府在第一任期推動廢鈔、商品與服務稅（GST）等政策，由於沒有良好配套措施，農村和小販經濟受到重大影響，中小企業關門。印度2017到2018財政年度（2017年4月到2018年3月）失業率為6.1%，創下45年來新高，經濟嚴重受創。

雖然莫迪政府在第2任期執政之初，推出鬆綁外資相關條例、削減企業稅等親商政策，但印度今年第2季國內生產毛額（GDP）成長率為5%，仍創下6年來成長放緩最嚴重的一季。（編輯：陳惠珍）1081101