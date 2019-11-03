沙國阿美石油公司獲准上市 可能是最大規模IPO

（中央社利雅德3日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯資本市場局（CMA）今天宣布，允許國營能源巨擘沙烏地阿美石油公司（Aramco）在國內股市上市。細節預期10日公布，這可能是世界最大規模首次公開募股（IPO）。

根據路透社，沙國國營阿拉伯電視台（Al-Arabiya）今天報導，消息人士透露，阿美石油公司會在10日公布計劃首次公開募股說明書。

法新社報導，資本市場管理局沒有提及阿美公司公開募股細節，只在官網聲明中表示，已發布通過阿美公司申請掛牌並釋出部分股票募資的決議。但阿美公司股票料將在12月中展開交易。

這筆交易可能使阿美公司估值達到1.7兆美元（台幣約51.8兆元），也是沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）改造經濟、擺脫國家對石油長期依賴的計畫核心。

熟知這項募股計畫的消息人士告訴法新社，阿美石油公司料將在兩次交易賣出共5%股份，12月在沙烏地阿拉伯證交所（Tadawul）首次掛牌將釋出2%股票。

接下來，明年在海外交易所掛牌上市將再釋出3%股票，目前尚未選出地點。

外界原本預期阿美公司會在10月展開兩階段公開募股的第一部分，但程序遭到延後，據報導是因為王儲不滿意對公司的估值不到預期的2兆美元。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1081103