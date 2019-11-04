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韓美FTA修訂案生效後 韓對美貿易順差降6.8%

最新更新：2019/11/04 11:18

（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）南韓產業通商資源部和韓國貿易協會3日發布資料顯示，1月1日韓美自由貿易協定修訂案正式生效以來，1月到10月南韓對美國貿易順差比去年同期減少6.8%，為100.05億美元。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓國貿易協會認為，這主要是因為同期南韓對美國進口增幅4.1%（507.25億美元），大於出口增幅2.2%（607.3億美元）。

南韓近年來推動能源多元化政策，對美國原油等能源進口大幅增加，也增加美國肉類、農藥、醫藥品進口。另外，同期南韓總體進出口分別減少5.8%和10.3%。

報導指出，美國此前一直以對韓貿易逆差過大為由，要求兩國修改自由貿易協定（FTA）。因此，雙方於去年9月24日簽署協定修訂案。有觀點認為，對美貿易順差減少可望改善韓美經貿關係，並非負面消息。

美國財務部很可能在即將公布的匯率報告中，將南韓繼續列入觀察國名單，而南韓也能借順差大幅減少之由，更加積極地要求美國將南韓排除在該名單之外。

與此同時，在美國下月決定是否依據「貿易擴展法」第232條款對進口汽車啟動調查時，順差減少也對南韓有利。（編輯：林憬屏）1081104

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