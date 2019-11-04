文在寅：世界經濟應重回擴大規模實現均衡

（中央社記者姜遠珍首爾4日專電）南韓總統文在寅今天在泰國曼谷出席東協與中日韓領導人會議時表示，應將走向「縮小規模實現均衡」的世界經濟重新拉回「擴大規模實現均衡」的軌道。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅在東南亞國家協會（ASEAN）與中日韓領導人會議開場發言中表示，應守護好自由貿易秩序，使自由貿易不為保護主義風潮所動搖。他提出了前述主張，並表示希望在此過程中，東協和韓中日在多邊合作中發揮核心作用。

他指出，對於經貿萎縮造成全世界90%國家成長放緩，國際貨幣基金（IMF）先前已表示擔憂。

文在寅說，20多年前亞洲金融危機爆發時，東協和韓中日首次聚首，並在危機之中凝聚成一體，發展成為占據世界經濟規模30%的經濟圈。

文在寅說，簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP）可為擴大地區自由貿易和投資，以及為東亞和平與共同繁榮做出貢獻。希望今天的會議成為各方增進合作守護自由貿易秩序並為東亞共同體奠定基石的契機。

文在寅說，希望各方在本月於釜山舉行的南韓與東協特別峰會、南韓與湄公河流域國家峰會上繼續深入討論，並取得具體成果。（編輯：馮昭）1081104