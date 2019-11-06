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蓬佩奧：中國騷擾維吾爾活躍人士家人 美深感不安
首頁 / 國際

緊張關係緩解 加拿大豬牛肉將恢復出口中國

最新更新：2019/11/06 08:36
加拿大總理杜魯道5日宣布，中國同意恢復進口加拿大牛肉和豬肉，顯示兩國緊張關係有所突破。圖為加拿大豬肉。（檔案照片／路透社提供）
加拿大總理杜魯道5日宣布，中國同意恢復進口加拿大牛肉和豬肉，顯示兩國緊張關係有所突破。圖為加拿大豬肉。（檔案照片／路透社提供）

（中央社渥太華5日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天宣布，中國同意恢復進口加拿大牛肉和豬肉，顯示兩國緊張關係有所突破。

杜魯道發推文表示：「今天加拿大農民有個好消息：加拿大對中國的豬肉和牛肉出口將恢復。」

杜魯道讚揚9月才上任的加拿大駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）和加拿大肉品業，「為我們肉品生產商和其家人重新打開這個重要市場」所做的努力。

在中國和加拿大之間的外交紛爭升級下，中國6月停止進口加拿大牛肉和豬肉，指稱從加拿大進口的一批豬肉產品含有瘦肉精，又發現加拿大豬肉涉及偽造獸醫衛生證書，渥太華當局則否認這些指控。

目前還不清楚說服北京當局改弦易轍的原因為何。

但肉品生產商表示，加拿大食品檢驗局（Canadian Food Inspection Agency）將立刻開始簽發銷往中國的出口證書。

加拿大貿易部長卡爾（Jim Carr）和農業部長畢博（Marie-Claude Bibeau）在聲明中表示，加拿大外交部和食品檢驗局過去幾個月來就取消牛肉和豬肉禁令「與中國交涉」。

他們在聯合聲明中表示：「我們未來幾天和幾週，將繼續與牛肉和豬肉生產商和加工商密切合作，確保成功恢復貿易。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1081106

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