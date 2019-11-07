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美官員：川習或將延12月簽協議 倫敦列可能地點

最新更新：2019/11/07 05:43

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國行政部門一位高層官員今天告訴路透社，美國總統川普與中國國家主席習近平可能延後到12月會面，簽署各界期待已久的臨時貿易協議，倫敦是可能地點之一，但尚未確定。

這位要求匿名的官員說，時間延後主因雙方還在討論協議條款和會談地點，這項所謂「第一階段」協議仍有可能無法達成，但達成協議的可能性較高。

川普與習近平原定在11月中舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議場邊會談，但這項峰會臨時取消。

這位官員說，川習會的建議替代地點多達數十個，倫敦是可能地點之一，因為川普12月3至4日將赴歐洲出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會，峰會後兩人可以在倫敦會面。他說：「此事在考慮之中，但還沒有作決定。」

川習會也可能在歐洲與亞洲其他多處地點舉行，但歐洲的地點可能性較高，其中包括瑞典和瑞士。他又說，川普建議的美國愛阿華州似乎已經排除。

中國近來力促美方取消更多關稅，此事將會列入討論，但預料不會影響達成臨時協議的進展。這位官員說，因為川普尋求在2020年競選連任，而且面臨國會的彈劾調查，據信中國認為迅速達成協議最有機會取得有利條款。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示：「談判持續進行，第一階段協議的文本有所進展。一旦要宣布簽署協議地點，我們會讓各位知道。」（譯者：林治平）1081107

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尚未談妥 美官員：川習可能延12月簽署貿易協議

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