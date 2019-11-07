最新疫苗誕生 將有效預防4型登革熱

日本武田藥品公司研發登革熱疫苗進入最後研究階段，根據最新研究結果，接種後的一年期間，孩童和青少年預防感染效力達80.2%。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社芝加哥6日綜合外電報導）日本武田藥品公司研發登革熱疫苗已進入最後研究階段，對預防這個經病媒蚊散播的疾病具高度成效，但針對從未暴露在登革熱病毒下的人，疫苗的保護作用會對其中一種病毒失效。

根據新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）今天刊登的第3階段研究結果，登革熱疫苗接種後的一年期間，預防孩童和青少年感染登革熱效力達80.2%。

先前法國藥廠賽諾菲（Sanofi）研發Dengvaxia是全球首劑登革熱疫苗。根據最後兩個階段試驗合併的結果，Dengvaxia施打1年後，追蹤發現疫苗效力為59.2%。

初步分析武田藥品公司（Takeda Pharmaceutical Co.）登革熱疫苗的表現顯示，預防4型登革熱的效力可能不均等。對從未感染登革熱的人來說，可能增加嚴重病情的風險。

繼賽諾菲2017年疫苗後的這項研究顯示，若孩童先前從未感染登革熱，而注射了Dengvaxia疫苗，可能會讓登革熱病情更嚴重。

此項消息引起菲律賓政府的調查，菲國已有80萬名學童注射此一疫苗。賽諾菲疫苗造成的不良影響，導致驗證未來登革熱疫苗安全性的標準提高。

專家長期以來擔憂僅有部分防護作用的登革熱疫苗，恐增加暴露在第2型登革熱病毒者嚴重病情的風險。

大約1/4先前未曾感染登革熱的研究對象，注射武田公司的登革熱疫苗後，針對4型登革熱的防護效力皆達75%。

對於感染登革熱病毒和未感染過病毒的結果相似，武田登革熱疫苗全球計畫的負責人華勒斯（Derek Wallace）接受電話訪問說：「這是一個難以置信的結果，我們非常興奮。」

有效的登革熱疫苗是目前當務之急，每年有近4億人感染這個熱帶疾病讓生命受威脅，因此喪生者高達2.5萬人。（譯者：黃靖貽/核稿：徐睿承）1081107