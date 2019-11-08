報告：電子菸非無害水煙霧 恐損心血管系統

（中央社巴黎7日綜合外電報導）青少年流行吸電子菸，所導致死亡與肺損傷病例受到各界關注。今天發表的一項研究報告指出，電子菸及釋放化學成分，可能造成心血管系統損傷。電子菸並非只是無害的水煙霧而已。

繼美國疾病管制暨預防中心（CDC）上月宣布，美國爆發與吸電子菸相關的肺損傷流行，醫學期刊「心血管研究」（Cardiovascular Research）今天發布這項最新研究發現。

俄亥俄州立大學（Ohio State University）資深作者沃德（Loren Wold）在報告中寫道，電子菸包含尼古丁、顆粒物、金屬與調味料等成分，並非只是無害的水煙霧。

報告說，多項空氣污染研究報告顯示，微細分子進入人體循環系統，對心臟有直接影響。

菸草也含有尼古丁，此一成分會升高血壓與心率，已廣為週知。

沃德指出，但其他成分透過電子菸吸入，可能導致發炎、氧化壓力(oxidative stress）與血流不穩定。例如，在其他情況下，超細微粒（Ultrafine particulate）與血栓形成、冠心病及高血壓有關。

電子菸也含甲醛，甲醛已被歸類為致癌成分，並且在實驗室中對老鼠實驗，發現它與心臟損傷有關。

此外，電子菸中的調味成分，諸如仿薄荷味、糖果味，以及像芒果、櫻桃的水果味，這些成分可能造成健康損傷情況，目前幾乎是毫無所知。

報告寫道，儘管大多數的成分在口服時，被視為安全無虞，但這些成分在吸入後對全身系統的作用，至今也一無所知。

由於吸電子菸是新近流行，目前有關人體系統的醫學文獻很少。沃德與同事受委託作研究，檢視人體系統相關醫學文獻，以評估對心血管系統的可能影響。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1081108