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沙烏地阿美石油將上市 17日開始募股

最新更新：2019/11/10 14:54
沙烏地阿美石油公司9日在招股說明書中宣布，眾所期待的首次IPO將在17日展開。（圖取自facebook.com/officialsaudiaramco）
沙烏地阿美石油公司9日在招股說明書中宣布，眾所期待的首次IPO將在17日展開。（圖取自facebook.com/officialsaudiaramco）

（中央社利雅德9日綜合外電報導）沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天在招股說明書中宣布，眾所期待的首次公開募股（IPO）將在17日展開，而最終股價將於股票認購結束隔天的12月5日敲定。

經過多年延宕和起步失誤後，這家被視為沙烏地阿拉伯寶貝的國營企業上週說，將在利雅德證券交易所出售不明數量的股票。即使尚未披露規模，仍有望成為史上最大公開募股，募集資金超過300億美元。

法新社報導，阿美石油在最新釋出的658頁招股說明書中說，將販售部分股票給機構投資者，包括外國企業、沙國散客及其他波斯灣國家投資人。

這家公司說，決定銷售最高0.5%股票給散戶，諮詢過金融顧問和主要國際銀行組成的全球協調人後，再敲定出售給機構投資者的股份百分比。

招股說明書中說，發行期限將從17日開始，個人投資客至28日結束，而機構投資者則到12月4日結束。阿美石油將在17日設定股票價格範圍，但最終價格將於12月5日，即所有認購結束的隔天敲定。

這家公司在沒有設定具體日期的情況下表示：「預計在所有相關法律要求和程序完成後，才會開始進行股票交易。」

阿美石油是去年全球獲利最高的公司，淨利達1111億美元。但今年前9個月淨獲利下跌18%至$682億美元。

為讓這個世界最大原油出口國擺脫對石油市場的依賴，這次公開募股是沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）提出「願景2030」（Vision 2030）的基石。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）1081110

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