統計：近3年中國訪韓遊客減4成 相互投資增4成

（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）韓國全國經濟人聯合會今天發布資料顯示，2016年7月韓美政府宣佈在韓部署「薩德」（THAAD）後，近3年來韓的中國遊客減少40%，但兩國相互投資卻增加40%。

南韓聯合新聞通訊社指出，全經聯的統計資料顯示，自韓美政府部署薩德（THAAD，終端高空防禦系統）後，2016年8月中國限制赴韓團體旅遊，赴韓的中國遊客從2016年的806.8萬人次減少到2018年的479萬人次，降幅達40.6%。

引人關注的是，同期間中國遊客赴日本增加31.4%。但今年前9月，訪韓中國遊客已比去年同期增加27.1%，呈現逐步回升趨勢。

在投資方面，韓中相互投資從2016年的60.8億美元增至2018年的84億美元，增幅38.2%；其中，韓國對中國投資增加40.3%，中國對韓投資增加33.7%。

從2016年到2018年，南韓對外投資總額中，對中國投資占比從8.67%提升到9.57%。但是預計同期南韓對中國貿易順差將減少約36.1%，主要是半導體價格驟降導致半導體出口減少、石油製品出口價格下滑等。

全經聯分析，中國國務院總理李克強10月參觀三星電子在西安的半導體工廠，今年以來中國高層人士相繼訪問南韓。在此情況下，南韓政府需要儘早完成韓中自由貿易協定（FTA）服務和投資後續談判，努力促成中國領導人訪韓，為恢復韓中關係持續營造環境。

報導指出，全經聯表示，12月9日將在首爾新羅酒店舉辦韓國－山東省經貿合作交流會，12日邀請中國駐韓國大使邱國洪舉行座談會，發揮民間機構推動韓中關係發展的作用。（編輯：韋樞）1081111