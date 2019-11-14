Disney+上線 首日吸引1000萬訂戶

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）搶攻線上娛樂市場大餅的迪士尼公司（Walt Disney）今天宣布，新電視串流服務Disney+旗開得勝，推出第一天即吸引1000萬名訂戶。

儘管剛上線就發生系統故障，導致許多用戶無法登入觀看米老鼠（Mickey Mouse）卡通、「星際大戰」（Star Wars）系列片等，迪士尼在聲明中說，推出以來已看到「非凡的消費者需求」，並「已取得重大里程碑，訂閱人數達驚人的1000萬大關」。

Disney+ 12日在美國、加拿大及荷蘭搶先推出，串流數千部迪士尼、皮克斯、漫威、盧卡斯影業及國家地理的電影及電視影集。（圖取自facebook.com/DisneyPlus）

Disney+昨天在美國、加拿大及荷蘭搶先推出，串流數千部迪士尼、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、盧卡斯影業（Lucasfilm）及國家地理（National Geographic）的電影及電視影集。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）稱，這是迪士尼「歷史性一刻」，標誌迪士尼在創新與創意上進入新紀元。

對迪士尼來說，進入串流市場不啻為一場豪賭，讓這家媒體巨擘與Netflix及亞馬遜的Amazon Prime等競爭對手正面交鋒，打亂好萊塢媒體版圖。

法新社報導，韋德布希證券公司（Wedbush Securities）的艾夫斯（Daniel Ives）形容Disney+首日1000萬訂戶數字「讓人跌破眼睛」，且「比我們跟華爾街許多人預期的高出許多」。

他在研究紀要中說，迪士尼「一上線就端出無可匹敵的內容，而其響亮的品牌與行銷，讓『米老鼠群星會』（House of Mouse）從推出第一天就是Netflix不可小覷的對手」。艾夫斯認為，Disney+有可能在它自訂的2024年期限前，達到6000萬至9000萬的訂閱目標。

Disney+開播前短短不到兩週時間，蘋果（Apple）剛挾著充分資金推出Apple+電視服務。除此之外，AT&T旗下的華納媒體（WarnerMedia）與康卡斯特（Comcast）旗下的美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）也都計劃推出串流平台，搶奪Netflix及亞馬遜的客群。

Radio Free Mobile分析師溫莎（Richard Windsor）表示，在新成員加入下，串流市場目前還未固定，但諸如迪士尼、蘋果和亞馬遜等口袋較深的企業「有朝一日都將併吞許多實力較弱的成員」，並挖走更多Netflix客群。（譯者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1081114