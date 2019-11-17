韓泡菜出口 今年可望數量金額雙突破

（中央社記者姜遠珍首爾17日專電）韓國農水產食品流通公社、南韓關稅廳今天發布的資料顯示，今年韓國泡菜有望乘「韓流」東風達成出口3萬噸、1億美元的數量金額「雙突破」的佳績。

南韓聯合新聞通訊社報導，根據資料，2019年前9個月韓國泡菜出口額為7835萬5000美元，出口量2萬2148噸，高於2018年同期的7036萬1000美元、2萬311噸。

韓國農水產食品流通公社報告，季節性因素對泡菜出口的影響雖不明顯，但氣溫較低的第1、第4季出口規模相對較大。

今年韓國泡菜能否創下全年出口量和出口額的雙重紀錄，取決於對日本出口表現。2018年韓國對日本泡菜出口額為5610萬4000美元，比對美國、台灣、香港、澳大利亞的出口總額還多。

有輿論擔心韓日外交齟齬可能拖累泡菜出口，但實際調查結果顯示，日本消費者對泡菜這一自然發酵食品的嗜好不斷提升，對日本泡菜出口不減反增。

報導說，鑒於當地產銷不列入出口統計，泡菜的受歡迎程度可能遠不止於此。例如CJ第一製糖株式會社就在市場規模大的中國、日本、越南設有泡菜廠。農林畜產食品部官員根據近期趨勢謹慎預測，今年泡菜出口可望超過1億美元。（編輯：郭中翰）1081117