更多編輯台推薦新聞：
林志玲不再愛情零分 終獲幸福甜嫁AKIRA
娛樂

林志玲不再愛情零分 終獲幸福甜嫁AKIRA

12強中華隊第5名 守備率防禦率最優秀
體育

12強中華隊第5名 守備率防禦率最優秀

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重
社會

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
桃機第三航廈變更設計 估完工期再延一年
首頁 / 國際

雅虎日本與LINE合併案談妥 將成日網路龍頭

最新更新：2019/11/18 12:07
持有雅虎日本母公司Z Holdings約45%股權的軟體銀行公司與LINE 18日宣布合併一事已達成基本協議，預計2020年10月前合併。（共同社提供）
持有雅虎日本母公司Z Holdings約45%股權的軟體銀行公司與LINE 18日宣布合併一事已達成基本協議，預計2020年10月前合併。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京18日專電）持有雅虎日本（Yahoo Japan）母公司Z Holdings約45%股權的軟體銀行公司（SB）與LINE今天宣布合併一事已達成基本協議，預計下個月簽最終契約，明年10月前合併。

日本經濟新聞報導，Z Holdings（ZHD）與LINE的營業額單純合算約1兆1600億日圓（約新台幣3250億元），超過樂天公司的1兆1000億日圓（約新台幣3122億元），將成日本網路企業龍頭。

ZHD的母公司軟體銀行公司（SB）與LINE的最大股東、南韓入口網站公司Naver簽署達成基本協議文，雙方將出資成立新公司，各持股50%，新公司將成ZHD的最大股東，雅虎日本和LINE將成為ZHD全資持有子公司。

ZHD和LINE兩家公司預定今天下午5時（台灣時間下午4時）召開記者會。ZHD由社長川邊健太郎、LINE由社長出澤剛出席記者會，說明達成協議的內容。

日經日前報導，ZHD與LINE這兩家公司正協商合併一事，並指出這項合併案將創造出擁有超過一億用戶的超大型平台，橫跨金融、電商及其他服務。合併後公司營收可能超越樂天及日本網路公司，將重塑日本數位市場版圖，也將為美國和中國網路集團帶來更大的競爭。（編輯：林憬屏）1081118

延伸閱讀
LINE台灣開發者大會12/4登場 聚焦AI與資安LINE電腦版更新 手機掃碼捷徑超實用
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報