雅虎日本與LINE合併案談妥 將成日網路龍頭

持有雅虎日本母公司Z Holdings約45%股權的軟體銀行公司與LINE 18日宣布合併一事已達成基本協議，預計2020年10月前合併。（共同社提供）

（中央社記者楊明珠東京18日專電）持有雅虎日本（Yahoo Japan）母公司Z Holdings約45%股權的軟體銀行公司（SB）與LINE今天宣布合併一事已達成基本協議，預計下個月簽最終契約，明年10月前合併。

日本經濟新聞報導，Z Holdings（ZHD）與LINE的營業額單純合算約1兆1600億日圓（約新台幣3250億元），超過樂天公司的1兆1000億日圓（約新台幣3122億元），將成日本網路企業龍頭。

ZHD的母公司軟體銀行公司（SB）與LINE的最大股東、南韓入口網站公司Naver簽署達成基本協議文，雙方將出資成立新公司，各持股50%，新公司將成ZHD的最大股東，雅虎日本和LINE將成為ZHD全資持有子公司。

ZHD和LINE兩家公司預定今天下午5時（台灣時間下午4時）召開記者會。ZHD由社長川邊健太郎、LINE由社長出澤剛出席記者會，說明達成協議的內容。

日經日前報導，ZHD與LINE這兩家公司正協商合併一事，並指出這項合併案將創造出擁有超過一億用戶的超大型平台，橫跨金融、電商及其他服務。合併後公司營收可能超越樂天及日本網路公司，將重塑日本數位市場版圖，也將為美國和中國網路集團帶來更大的競爭。（編輯：林憬屏）1081118