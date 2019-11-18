史丹佛醫院新館啟用 250位病人搬新家

歷經12年規劃興建的史丹佛醫院新院館落成，1959年興建的舊院館即將展開內部整修，預計在2025年成為美國西海岸的癌症研究中心。中央社記者周世惠舊金山攝 108年11月18日

（中央社記者周世惠舊金山17日專電）造價新台幣6000億元的史丹佛醫院新院館今天正式啟用，250位病人從舊院館搬到新院館病房。60年歷史的舊院館將展開分區整修，規劃2025年成為美國西海岸的癌症研究重鎮。

選在當地時間星期天開幕，對醫院現有病人的衝擊最小，1700多個人力與義工一早進行誓師會議之後，接著啟動相關工作。

清晨7時，急診室掛牌燈亮，正式揭開了史丹佛醫院歷史性的新里程碑，新舊館交接，重頭戲是把住院病人轉入新院館病房。

在尊重隱私的前提下，5位同意接受媒體拍攝的病人及家屬走在遷移隊伍的最前面，醫護人員推著病床，史丹佛醫院執行長安懷瑟（David Entwistle）親自陪同，一起從舊院館步行天橋到新院館。一整個上午，有250位病人陸續完成遷移。

由於舊院館仍繼續使用，一部分的病房清空之後，隨即進行醫療資源重新調配。

史丹佛醫院營運長麥肯納（Quinn Mckenna）告訴中央社記者，為了開幕日，史丹佛醫院團隊歷經12年從發想到完工，兩個月前以一週的時間進行社區溝通，提供超過1萬7000人參觀，內部員工訓練也長達一個多月。

1959年興建的舊院館將以7億美元的經費，分區、分階段進行內部整修，麥肯納形容為「一邊開飛機、一邊造飛機」。舊院館預訂以6年時間翻修完成，專攻癌症研究。

美國的醫療費用高，安懷瑟回答中央社記者，興建醫院的經費來自企業與慈善家的贊助捐款，和醫院的管理基金，是熱心慷慨的人們催生了新醫院，承諾不會轉嫁民眾看診的醫療費用。（編輯：王永志）1081118

醫護人員推著病床，史丹佛醫院執行長安懷瑟（David Entwistle）（左3）陪同，步行舊院館的住院病人搬遷到新院館，揭開醫院新里程碑。中央社記者周世惠舊金山攝 108年11月18日