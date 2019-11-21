美中持續過招 傳可能延至明年才達成貿易協議

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）貿易專家與接近白宮人士今天表示，美中達成「第一階段」貿易協議的時間可能延後到明年，主因北京施壓要求美方更廣泛降低關稅，而美國總統川普的政府也提出更多要求反制。

路透社報導，鎮壓香港抗議民眾的行動可能使達成協議更為困難。美國國會參議院昨晚譴責鎮壓行徑，誓言支持香港，此舉立即激怒北京。

智庫國家利益中心（Center for the National Interest）戰略與貿易資深研究員惠頓（Christian Whiton）表示：「對香港抗議民眾的暴力鎮壓是由北京指揮，這降低了達成協議的機會。當警察在香港毆打學生時，習近平真的會獲邀和（川普）總統握手微笑會面嗎？」

川普今天在白宮談起此事時告訴記者：「我們繼續和中國會談。中國希望達成協議。問題是：我是否要達成協議？因為我喜歡目前的狀況。」他沒有多作說明。

川普和美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）10月11日在記者會表示，美中雙方可能需要5週時間，才能達成初步協議。

自當時起過了超過5週時間後，貿易專家與曾就美中貿易談判獲得簡報的人士告訴路透社，貿易協議仍然遙不可及，而且談判可能愈趨困難。

其中一位消息人士說，川普和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）都承認，若降低關稅以促成協議，卻未能解決智慧財產權和技術轉移等核心議題，則這項協議不會被認為對美國是項好協議。

北京官員先前曾暗示，中國國家主席習近平和川普可能在12月初簽署協議。有些專家表示，下一個要觀察的日期是12月15日，當天美國對價值約1560億美元中國商品加徵關稅的措施即將開始生效，其中包括年底假期季節的禮物，例如電子產品和耶誕節裝飾用品。

曾任川普政府顧問的惠頓表示：「如果會談真的進行順利，屆時將會暫停加徵關稅。如若不然，美國會執行加徵關稅，這場比賽就將延長到明年。」

美中貿易談判所以困難，也因為白宮內部對於應該如何對付中國仍有歧見，以及川普仍有可能在最後一刻否決任何達成的協議。

川普昨天在內閣會議放話說：「中國得要達成我喜歡的協議。如果我們不能和中國達成協議，我就要把關稅加得更高。」（譯者：林治平）1081121