王岐山提四赤字 中國人清楚準備付出什麼

（中央社台北21日電）中國國家副主席王岐山今天在北京出席一場論壇時，提出要破解「治理、信任、和平、發展」等4個赤字，並強調現代化並非順順當當，「中國人民清楚自己有什麼、要什麼、準備付出什麼」。

據中國外交部官方網站，王岐山21日在北京出席2019年創新經濟論壇開幕式，並在致詞時作上述表示。他還指出，創新是引領發展的第一動力，人類文明史就是一部探索和創新史。

針對國際發展趨勢，王岐山指出，不同文明因地制宜、交流互鑑成為大趨勢，人與自然相互依存、和諧共生成為新理念；但人類同時面對發展不平衡不充分問題凸顯，保護主義、單邊主義、民粹主義抬頭，經濟全球化出現逆流，國際秩序受到衝擊等威脅。

對於中國是否有能力應對，他表示，中國共產黨把馬克思主義基本原理同中國具體實踐相結合，走上了一條適合自己的中國特色社會主義道路；中國對自己選擇的道路堅定不移，對實現中華民族偉大復興的宏偉目標有信心、有耐心，更有決心。

王岐山強調，「沒有一個國家、一個民族的現代化是順順當當的。中國人民清楚自己有什麼、要什麼、準備付出什麼」；每一步探索都會保持積極穩妥、冷靜清醒，兼顧當下與長遠，局部與全域，必要與可行。

他重申，中國將一如既往堅持走和平發展道路。中國人民願與世界人民一道，探索破解「治理赤字」的新途徑、破解「信任赤字」的新辦法、破解「和平赤字」的新思路和破解「發展赤字」的新辦法。

報導稱，創新經濟論壇於2018年創立，本屆有600餘位外國政府官員、前政要和中外企業家等出席論壇；論壇期間，王岐山還會見前美國財政部長鮑爾森（Henry Paulson）等與會嘉賓。（編輯：林克倫/邱國強）1081121