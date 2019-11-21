嬌生骨盆網片未揭露風險遭集體提告 在澳洲敗訴

（中央社墨爾本21日綜合外電報導）國際大藥廠嬌生（Johnson & Johnson）疑似對於骨盆網片產品的風險誤導病患和外科醫師，在澳洲遭到超過1350名女性提出集體訴訟，官司纏訟7年，嬌生今天遭判敗訴。

植入人體的骨盆網片用於治療尿失禁和骨盆腔器官脫垂。嬌生的骨盆網片在美國、加拿大和歐洲也面臨多起訴訟。嬌生10月才同意支付近1億1700萬美元（約新台幣36億元）和解金，解決在美國41個州和哥倫比亞特區的官司。

澳洲聯邦法院今天判定，嬌生子公司Ethicon販售這款產品時，未警告消費者所面臨「風險的嚴重性」，且未經充分試驗就倉促上市，涉及過失。

主審法官卡茲曼（Anna Katzmann）在判決書中指出，Ethicon販售骨盆網片時提供的產品資訊大多「不準確」，有時還出現「錯誤陳述」。她寫道：「癥結在於，這樣的行為整體看來是否誤導或很可能誤導。我認為是的。」

卡茲曼已排定明年2月舉行下回開庭審理，討論賠償金額。

Ethicon則表示，他們正在研究判決，會考慮上訴的選項。

使用嬌生骨盆網片的病患說，她們經手術植入網片後，在發生性行為時會不斷感到疼痛、出血和嚴重不適。

參與集體訴訟的數十位澳洲女性對判決表示歡迎。最先提告的戴維斯（Julie Davis）說，儘管她對判決「非常滿意」，但受害女性感受的痛苦和遭受的損失並不會因此消失。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1081121