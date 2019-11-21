OECD：全球成長10年來最低 下修2020年預估至2.9%

經濟合作暨發展組織（OECD）21日下修2020年全球經濟成長預估至2.9%。圖為OECD總部。（中央社檔案照片）

（中央社巴黎21日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天下修2020年全球經濟成長預估至2.9%，同時表示，由於貿易局勢緊張帶來風險，OECD不認為2021年全球經濟會強勁反彈。

法新社報導，總部設在法國巴黎、集結全球富裕國家的OECD預估，全球2019年和2020年經濟成長2.9%，以10年來最慢的速度成長。全球2020年經濟成長較9月的預估下修0.1個百分點。

根據OECD公布的2019年11月「經濟展望報告」（Economic Outlook），2021年全球經濟成長料將微幅回升至3.0%。

OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）指出：「在政策持續不穩定、貿易和投資流動疲軟的情況下，過去2年全球經濟成長的結果與預測都逐步惡化。」

布恩表示，儘管各國央行果斷、及時採行貨幣決策，某種程度上抵消貿易局勢緊繃的負面影響，但多數政府在財政層面卻未及時行動，例如投資長期計畫改善基礎建設、推動經濟數位化和遏制氣候變遷等等。

布恩說，由於「政策持續不穩定、貿易和投資流動疲軟」，OECD現在認為全球經濟正以2007年爆發「全球金融危機以來最疲弱的速度」擴張。

路透社報導，根據報告，美國2019年經濟成長預估2.3%，較9月預估下修。2020年和2021年經濟成長預估2.0%。OECD表示，只有在成長轉為疲軟下，美國才需要進一步降息。

中國雖不是OECD成員國，但在OECD追蹤成長的名單中。中國2019年經濟成長預估較9月預估稍微上修0.1個百分點，由6.1%上調至6.2%。

報告中表示，中國在面臨貿易緊張和經濟動力逐漸由出口轉向內需的調整下，將繼續失去動能，2020年經濟成長預估5.7%，2021年成長預估5.5%。

至於在歐元區方面，OECD預估歐元區2019年經濟成長1.2%，2020年成長預估1.1%，都較9月的預估值上調0.1個百分點。2021年經濟成長預估1.2%。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1081121