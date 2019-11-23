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美視中興華為為國安威脅 禁用聯邦補助基金

最新更新：2019/11/23 03:13

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國監管當局今天一致將中興通訊和華為技術列為國家安全威脅，並將這兩家中國電信公司擋在補助購買設備和服務的85億美元聯邦基金門外。

美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）也提出建議，要其他服務供應商取消或替換向中興和華為購買的設備服務。

聯邦傳播委員會以5票對0票表決通過，將中興和華為列入禁止取得「通用服務基金」（Universal Service Fund）的新名單。

聯邦傳播委員會主席派伊（Ajit Pai）在聲明中引用司法部長巴爾（Bill Barr）和聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）近期言論表示：「這兩家公司與中共政府和軍事機構關係密切。」

「兩家公司服從中國法律，強制它們配合國家情治機構的任何要求，並對要求保密。兩家公司已從事像是竊取智慧財產、賄賂和貪腐等行為。」

華為在一項聲明中指出，「基於選擇性資訊、諷刺和錯誤假設」，華盛頓已逐漸損害自身利益。

「這些無根據的行為，將對全美鄉村和服務不完備地區帶來深刻的負面效應。」（譯者：徐睿承）1081123

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