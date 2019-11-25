LV母公司砸4900億併購Tiffany 創歷來最大手筆

（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國精品商酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）今天宣布，以約162億美元（約新台幣4900億元）價格收購美國奢華珠寶商蒂芙尼（Tiffany）。這是LVMH有史以來最大規模收購案。

法國時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）的母公司LVMH和蒂芙尼發布聲明表示，雙方「已達成最終協議，LVMH將以每股135美元現金價收購蒂芙尼。」這也將擴大LVMH在美國的市場版圖。

蒂芙尼因此加入LVMH旗下廣泛的奢侈品牌行列，其中包括路易威登、迪奧（Dior）和酩悅香檳（Moet & Chandon）。蒂芙尼也藉此強化自身在珠寶業的地位。

這起收購案原本被視為遠超越蒂芙尼身價，因為蒂芙尼近幾年銷售成長持續落後對手。

LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）表示：「蒂芙尼是一家擁有無與倫比遺產的公司，且在全球珠寶界享有獨特地位。我們很榮幸歡迎蒂芙尼加入LVMH家族。」

蒂芙尼董事長法拉（Roger Farah）則說：「董事會經過策略檢視，包括對內部程序做通盤思考和參考外部專家建議，確定與LVMH的交易提供令人振奮的發展前景。」

蒂芙尼創立於1837年，總部位在紐約奢華的第五大道上川普大樓（Trump Tower）旁。蒂芙尼是最具代表性的美國奢侈品牌，美國作家卡波特（Truman Capote）的小說「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany's）便反映這個形象，小說也在1961年改拍成奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）主演的同名電影。

LVMH手中已有寶格麗（Bulgari）、尚美（Chaumet）、豪雅（TAG Heuer）和御博（Hublot）等珠寶名錶品牌，如今加入蒂芙尼，將有助LVMH和擁有卡地亞（Cartier）的瑞士對手歷峰集團（Richemont）競爭。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1081125