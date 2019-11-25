美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

（中央社記者林育立柏林25日專電）迫於美國壓力，德國最大電信業者德國電信（Deutsche Telekom）打算在核心網路汰換華為的設備，不過仍將採用華為生產的基地台。

最新一期德國「經濟周刊」（Wirtschaftswoche）報導，鑑於美國的龐大壓力，德國電信計畫跟進伏德風（Vodafone），未來2年逐步汰換核心網路內的華為設備，改用歐美廠商的產品。

官股占1/3的德國電信是德國最大的電信業者。報導說，德國電信的核心網路有95%的零件來自中國，還與華為一起開發電視機上盒和路由器等產品，關係非常密切，如今打算減少對華為的依賴，顯然是受到美國的壓力。

知情人士透露，美國抵制華為的嚴厲程度，出乎德國電信領導階層的意料，即使日前美國政府延長出口限制的豁免令，情況仍未改善。

此外，德國電信調整與華為的關係，也與歐盟的政治壓力有關。儘管沒有點名中國，歐盟執委會在10月發布的報告中強調5G網路最大的風險來自國家。

報導說，5G未來是否排除華為，歐盟各國都在等最大國德國做出決定。德國電信在核心網路排除華為，不過為了避免受制於5G技術落後的另2家供應商諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson），在基地台的部分仍採用華為產品，這樣的妥協作法或許能為華為的爭議劃下句點。（編輯：韋樞）1081125