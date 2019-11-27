紐約市議會表決通過 2020年7月禁止加味電子菸

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國紐約州日前宣布加味電子菸的禁令，但禁令因為法院訴訟而暫緩實施。如今紐約市市議會以42票對2票表決通過禁止加味電子菸，這項禁令預計在2020年7月1日生效。

美聯社報導，紐約市議會今天以42票對2票表決通過加味電子菸產品的禁售令，民主黨籍紐約市議員萊文（Mark Levine）在表決前說：「我們正採取行動保護孩子們，禁止這些誘惑他們多年的加味電子煙。」

這項獲得紐約市長白思豪（Bill de Blasio）支持的禁令，嚴禁菸草口味以外的所有加味電子菸及電子液體香精，禁令預計明年7月1日實施。

紐約市議會表決結束後，電子菸產業的擁護者表示，這項禁令將妨礙傳統吸菸者的禁菸成效。

美國電子菸協會（American Vaping Association）會長康利（Gregory Conley）透過事先擬妥的聲明說：「紐約市議會今天的所作所為，將使成年吸菸者更難戒菸，小型業者倒閉會導致黑市崛起，且無可避免讓紐約市警局違反憲法。」

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）已接獲通報，全國因電子菸相關肺部疾病而喪命者已達47人。

衛生官員認為，黑市流通的四氫大麻酚（THC）電子菸產品添加一種增稠劑，可能就是這些患者喪命的主因。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081127