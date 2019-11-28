更多編輯台推薦新聞：
歷任國台辦發言人各具風格 有人在台有分身
兩岸

歷任國台辦發言人各具風格 有人在台有分身

京華城30日正式走入歷史 伴台北人走過18年
生活

京華城30日正式走入歷史 伴台北人走過18年

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

iPS細胞再生軟骨 京大申請臨床研究

最新更新：2019/11/28 00:23

（中央社記者楊明珠東京27日專電）日本京都大學（京大）宣布已向政府提出要進行以iPS細胞培育軟骨，使軟骨再生的臨床研究計畫。政府審核通過的話，快則明年實施第一例移植手術。

日本經濟新聞報導，京大今天宣布，iPS細胞研究所教授妻木範行等人組成的研究團隊，正推動以誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）進行軟骨再生醫療研究，本月7日向厚生勞動大臣申請進行臨床研究計畫。

京大表示，快的話，12月召開的厚生勞動省審議會將開始審核這項計畫，快則明年一月結論出爐。

這項再生醫療臨床研究，京大內部專門委員會於上個月批准後，向厚生勞動大臣提出申請。

研究團隊進行臨床研究時，將從京大所儲備的iPS細胞培育成直徑2至3毫米球狀軟體組織，然後移植到患者數平方公分的患處，期待促使與周邊軟骨組織相連結。

研究團隊預估，移植的軟骨組織沒血管，患者的免疫細胞較難接觸到軟骨細胞，所以比較不會發生排斥反應。研究團隊先前已做過豬隻等實驗，確認了效果及安全性。

這次研究團隊提出的臨床研究計畫是以確認安全性為目的，以受損傷部分較小的膝關節軟骨損傷為治療對象，將來這種療法可望擴大到治療手肘、腳踝等軟骨損傷或高齡者身上較常見的變形性膝關節症。

日經報導，這項臨床研究順利的話，日本大型化工公司旭化成（Asahi Kasei）考慮予以實用化（商業化），目前正在推動共同研究，期待能找到軟骨組織量產的技術，目標是2029年實用化。

日本朝日新聞報導，研究團隊把用iPS細胞培養的軟骨塊移植到患者膝蓋，移植後大概需花一年時間觀察是否有異狀等，以確認安全性。如果厚生省審核通過的話，可望於2020年度實施第一例移植手術。（編輯：劉學源）1081127

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報