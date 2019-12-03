經濟低迷 日本將推13兆日圓振興經濟方案

兩名日本官員3日表示，為了支持脆弱經濟成長，日本準備推出13兆日圓振興經濟方案。圖為日本東京銀座百貨公司的化妝品專櫃。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京3日綜合外電報導）兩名日本知情官員今天表示，為了支持脆弱經濟成長，日本準備推出13兆日圓（新台幣3.64兆元）振興經濟方案。不過，這樣的作法將會複雜化日本政府矯正公共財政的努力。

消息人士告訴路透社，這項支出將會編列在明年3月底止的本年度追加預算以及從明年4月開始的下年度預算，這兩項預算將會於本月稍後完成編制。

振興經濟方案規模約13兆日圓，但如果民間部門和其他支出一起計入，金額將會增至25兆日圓。

但這項支出，將會加重日本的公共債務負擔，日本是工業化國家中公共債務負荷最嚴重國家，負債總額是日本5兆美元經濟規模的兩倍多。

儘管振興方案規模可觀，但本年度實際支出將會較少，經濟學家並不期待會有太大提振效用。

日本第一生命經濟研究所資深經濟學家星野卓也（Takuya Hoshino）說：「我們預期本年度追加預算總額約3到4兆日圓，不期待會大幅推升國內生產毛額（GDP）成長率。」

13兆日圓振興方案中有超過3兆日圓來自財政投融資（Fiscal Investment and Loan） 計畫，負債累累的日本政府試圖利用日本中央銀行負利率政策下的低借貸成本。

經濟學家表示，直接政府支出預料將會達7到8兆日圓。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1081203