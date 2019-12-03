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美中貿易談判協商
美國總統川普11月27日正式簽署「香港人權與民主法案」，北京對此多次提出嚴正交涉。美中第一階段談判關鍵時刻，川普的簽署勢必升高美中緊張關係，也為美中貿易談判增添變數。
美中貿易談判協商
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美中貿易談判協商1/28

川普稱美中貿易戰無期限 2020年選完再簽協議更好

最新更新：2019/12/03 21:20
美國總統川普（前著深藍西裝者）3日表示，可能要等到2020年11月美國總統大選後，才會與中國達成貿易協議。圖為英國王室歡迎川普到訪，並由查爾斯（後著藍西裝者）陪同檢閱英軍儀隊（圖取自twitter.com/WhiteHouse）
美國總統川普（前著深藍西裝者）3日表示，可能要等到2020年11月美國總統大選後，才會與中國達成貿易協議。圖為英國王室歡迎川普到訪，並由查爾斯（後著藍西裝者）陪同檢閱英軍儀隊（圖取自twitter.com/WhiteHouse）

（中央社倫敦3日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，可能要等到明年11月的美國總統大選之後，才會與中國達成貿易協議。美中貿易戰嚴重影響世界經濟，他這番話似乎讓兩國貿易爭端迅速解決的希望大減。

川普在倫敦告訴記者：「我沒有定期限。在某些方面，我認為等到大選後才與中國達成協議更好。」

美國去年對中國展開貿易戰後，雙方談判多時，狀況時好時壞，造成全球金融市場不穩定，也激起地緣政治緊張情勢。

川普上週還表示，美中對「歷來最重要貿易協議」的談判已至「最後陣痛期」，但華府後來對香港反送中抗議群眾表達支持，引發北京憤怒，使得談判能否有進展再度成疑。

川普出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會前在記者會表示：「如果我想達成協議，我和中國的協商相當順利。」

他又說：「我不認為關鍵在他們是否要達成協議，而是我是否要達成協議。我們走著瞧吧。」

川普表示：「我還不知道自己是否要達成協議，但大家很快就會知道了，會讓大家很意外。」（譯者：林治平）1081203

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地機族
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