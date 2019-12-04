Google執行長接掌母公司 創辦人退居第二線

（中央社舊金山3日綜合外電報導）Google母公司Alphabet執行長佩吉即將卸職，由Google執行長皮查伊接任。21年前和佩吉共同創辦Google的布林也將卸職，兩人都將減少出席公開場合，不再扮演管理階層角色。

Alphabet表示，佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）將以Google共同創辦人、股東和Alphabet董事的身分，繼續參與公司的運作。

佩吉和布林在部落格撰文表示：「參與公司日常營運這麼長一段時間固然是無比的榮幸，但我們相信現在是扮演以孩子為傲家長角色的時候，提供建議和愛的支持，而不是每天的叨叨唸唸。」

Alphabet表示，佩吉和布林不再擔任公司的執行長和總裁，但仍續任董事，這項異動即刻生效。同時總裁職位不再遞補。

Alphabet說，佩吉罹患罕見疾病聲帶受損，但這次卸下執行長並非因為健康因素。

即使退居幕後，這兩位創辦人合計掌控公司逾51%股權。截至4月為止，佩吉握有Alphabet具表決權股權26.1%，布林持有25.25%，皮查伊（Sundar Pichai）則不到1%。

Alphabet股價盤後聞訊上漲0.64%，來到1303美元。

路透社報導，佩吉、布林和皮查伊都重視人工智慧的研發，以加快網路搜尋和其他任務的速度，過去長期擔任產品主管的皮查伊也致力在全球推出這類技術。

但這樣的願景面臨外界以前所未見的方式放大檢視，全球政府要求他們提供更好的保護措施、減少反競爭的行為，繳納更多的稅款。同時公司內部對於佩吉、布林過去提出，Google最為人所知的公司座右銘「不做惡」（don't do evil）似乎不再被重視，數千名員工群起抗議，部分員工不惜辭職明志。

投資人表示，管理階層重整或許有助Alphabet回應這些挑戰，聚焦在公司獲利成長。

Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特（Kim Caughey Forrest）說：「這意味著公司從氣球計畫（Project Loon）這類邊緣性計畫，轉向聚焦在獲利的科技。」

這兩位同為46歲的創辦人逐漸退居幕後，尤其是身為Alphabet執行長的佩吉，兩年來引來員工和國會議員的抨擊，他們要求佩吉，而不是皮查伊，對於像是替中國量身訂做的搜尋軟體等爭議性計畫，提出說明。

Alphabet過去一向以佩吉和皮查伊權責不同，作為未能細列Youtube和Google旗下其他事業財務狀況的理由。美國證券主管機關曾於2017年質疑這種作法。

針對皮查伊接下Alphabet執行長，同時擔任母公司和子公司執行長後，財報揭露方式是否改變，Alphabet婉拒評論。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1081204