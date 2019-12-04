川普貿易戰烽火遍地 10大夥伴有9個鬧翻

川普（圖）2016年競選美國總統時即承諾將重塑全球貿易局勢，如今除了南韓，美國卻與2018年其他9大貿易夥伴的關係都陷入不確定性。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）川普2016年競選美國總統時即承諾將重塑全球貿易局勢，減少美國貿易赤字。如今，除了南韓，美國與2018年其他9大貿易夥伴的關係都陷入不確定性，新協定何時敲定也很難說。

以下為路透社彙整資料。

● 中國

華府與曾為美國第一大貿易夥伴的中國大打貿易戰，一來一往17個月沒有休戰跡象。川普今天表示，貿易協議上沒有「最後期限」，或許等到美國2020年總統大選結束後更好。股市聞訊重挫。

2018年中國還是美國最大貿易夥伴，美中雙邊貿易占美國商品貿易約15.7%。美中貿易額之後降到第3名，落後墨西哥與加拿大，在截至2019年9月占整體貿易13.5%。

● 墨西哥與加拿大

川普政府2018年與墨西哥和加拿大談成新版「北美自由貿易協定」（NAFTA），但協定迄今尚未獲得美國國會通過。

癥結在於民主黨國會議員希望新版協定提供勞工更多保障，並做出修改以利降低藥品價格。癥結遲遲不解，使得年貿易額達1.2兆美元的三國自由貿易區陷入不確定狀態。

● 歐洲聯盟

川普曾揚言將對歐盟進口車課徵上看25%的關稅，雖然他在11月期限前未能針對是否課稅做出決定，但也沒有因為談判毫無進展而取消威脅。

另外，美國貿易代表署表示，在世界貿易組織（WTO）判定歐盟不當補貼飛機製造商空中巴士（Airbus），持續性的傷害美國航太產業後，美國將進行檢討，考慮對更多歐盟產品調高關稅，但沒有提供具體說明。

美國貿易代表署同時針對法國課徵的數位服務稅，威脅對價值24億美元的法國貨品課徵最高達100%的報復關稅，可能面臨美國提高關稅的法國貨清單，包括乳酪、手提包和香檳等。

歐盟是美國2018年最大的出口市場，購買價值3190億美元的美國商品與2560億美元的美國服務。歐盟成員國德國、法國、英國與義大利均名列美國2018年10大貿易夥伴國。

● 日本

川普與日本首相安倍晉三9月簽署局部貿易協議，替價值約70億美元的美國農產品進一步打開日本市場的大門，包括美牛與美豬，以換取美國降低對部分日本工業產品的關稅。但協議不涵汽車，而這是2019年美國對日本670億美元貿易逆差的最大來源。

安倍說他已獲得保證，美日明年重啟談判時，日本不會面臨汽車關稅。但川普尚未消除課徵這類關稅的威脅。

● 印度

由於印度祭出新的數位貿易限制，並疑似對美國醫療器材等產品設置貿易壁壘，使得雙邊政府陷入齟齬，，美國7月撤銷印度在普遍性優惠關稅制度（Generalized System of Preferences）中享有的貿易優惠待遇，影響價值約56億美元的印度出口品。

雙方為了解決問題與降低印度對農產品、摩托車和工業產品課徵的高額關稅而展開談判，但目前尚未達成臨時協議。

● 南韓

在川普政府談判的貿易協議中，唯一談成並實施的是去年微修的美韓自由貿易協定（U.S.-Korean Free Trade Deal）。這項協定允許美國對韓製卡車課徵25%關稅的措施延長20年，而非在2021年逐步取消，並同意減少南韓對美國進口車設置的一些監管壁壘。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1081204