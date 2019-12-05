8台女澳洲打工被迫提供性服務 外交部向澳方關切

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）外媒報導，8名台灣女性赴澳洲打工，被迫提供性服務，換取更多工時以支付生活費跟房租。外交部今天表示，報導案例發生於去年，這幾名國人都已離開澳洲；將持續向澳方表達關切、了解詳情。

外媒報導，根據澳洲工人聯盟（United Workers Union）報告，有8名台灣女背包客持「457簽證」到澳洲一個農場打工，遭被迫提供性服務以換取額外工時，賺取生活費及住宿費。

對此，外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會表示，經外交部了解，相關報導的案例發生在2018年，當時這幾位國人並未向駐澳洲代表處請求協助，他們都已離開澳洲。外交部及駐處將持續向澳方針對此案表達關切並了解詳情。

傳出台灣女性赴澳洲打工遭被迫提供性服務，換取住宿費，外交部發言人歐江安5日表示，事件發生於去年，將持續向澳方表達關切，並提醒海外打工要注意的「7不5要」。中央社記者侯姿瑩攝 108年12月5日

同時，外交部再次提醒，民眾在澳打工度假應保持警覺、做好自我保護。歐江安再次重申「7不5要」青年打工度假須知，並提醒，若遭遇任何急難事件或不當對待需要協助，務必立即聯絡鄰近駐處急難救助電話，或撥外交部緊急聯絡中心電話+886-800-085-095；也可向澳洲「平等工作監察署」（Fair Work Ombudsman）及「平等工作委員會」（Fair Work Commission）兩單位申訴，以保障自身工作權利。

「7不」分別為，不非法打工、不逾期停留、不從事危險活動、不超速、不酒駕、不疲勞駕駛、不收來路不明的包裹或郵件。「5要」則是，要記得出國登錄、要與家人保持聯繫、要購足醫療及傷害保險、要注意職場安全、要遵守當地交通法規。（編輯：黃國倫）1081205

外交部提醒，民眾在澳打工度假應保持警覺、做好自我保護，並重申「7不5要」青年打工度假須知。（外交部提供）