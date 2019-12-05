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金融業報告：美國多數中型企業將供應鏈移出中國

最新更新：2019/12/05 21:26
美國大型社區銀行烏姆普夸銀行4日公布報告指出，受美中貿易戰的影響，美國大部分中型企業正將產品供應鏈轉向中國以外的地方。（示意圖／中新社提供）
美國大型社區銀行烏姆普夸銀行4日公布報告指出，受美中貿易戰的影響，美國大部分中型企業正將產品供應鏈轉向中國以外的地方。（示意圖／中新社提供）

（中央社台北5日電）美國大型社區銀行烏姆普夸銀行（Umpqua Bank）4日公布報告指出，受美中貿易戰的影響，美國大部分中型企業正將產品供應鏈轉向中國以外的地方，也同時尋找他國供應商。

綜合美國有線新聞網（CNN）、美聯社及美國之音（VOA）中文網報導，烏姆普夸銀行在美西時間4日發表「2020年美國中型企業態勢調查報告」中，提到上述內容。

報告指出，美中貿易爭端引起不確定性後，美國各行業開始對關稅帶來的干擾未雨綢繆，努力使供應鏈多元化，超過一半的受訪中型企業表示「已經或正在這樣做」。

鑑於美中貿易緊張關係，有72%受訪的中型企業高管不確定未來營運前景如何。為彌補不能對中國出口的損失，他們正在將產品銷往其他國家，其中主要是歐洲，以及亞洲（中國以外）、拉丁美洲和美國本土。

在美國一般定義中，中型企業是指年營收在1000萬至10億美元的企業。這型企業每年可向美國經濟挹注約6兆美元，且雇用員工數達4400萬人，占美國企業國內生產總值的1/3，且始終是美國銀行業的主要客戶群。

烏姆普夸銀行執行副總裁理卡波里拉表示，隨著美中貿易戰的持續，未來會有更多企業的經營方式和經營地點出現根本性轉移。

另有分析指出，美中貿易戰已迫使有關企業重新評估市場策略。從戰略上來看，這很及時，且中型企業調整供應鏈比較快。（編輯：邱國強/林克倫）1081205

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