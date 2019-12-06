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疫苗施打率停滯 2018年全球逾14萬人死於麻疹

最新更新：2019/12/06 12:19

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）和美國有關當局今天表示，2018年全球共有超過14萬人死於麻疹，主因近10年來麻疹疫苗施打率停滯不前。

貧窮國家最受影響，絕大多數麻疹確診和死亡病例發生在非洲撒哈拉以南。

然而富裕國家也與爆發的疫情搏鬥，4個歐洲國家在2018年失去麻疹「絕跡」地位。

太平洋島國薩摩亞已進入封鎖狀態，為的是進行大規模的疫苗接種，對抗造成62人死亡的麻疹疫情。根據聯合國官員說法，反疫苗接種的網路陰謀論，助長疫情惡化。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreysus）說：「任何孩童死於接種疫苗能預防的疾病，像麻疹，老實說令人憤慨，也是集體失敗，未能保護全球最弱勢的孩童。」

譚德塞表示：「為了拯救生命，我們必須確保每個人都能受惠於疫苗。這意味著投資疫苗接種和高品質的醫療保健系統是為所有人的權益。」

麻疹死亡病例大多發生在5歲以下的孩童，其中嬰兒和幼童是感染的高風險族群。麻疹產生的併發症包括肺炎和腦水腫，可能造成永久傷害、眼盲或失聰。

麻疹在2018年導致約14萬2300人失去性命，死亡人數是2000年的1/4，但較2017年增加15%。2018年共有970萬麻疹病例。

聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界衛生組織估計2018年全球約86%孩童接種第1劑麻疹疫苗，但依照建議接種第2劑疫苗的孩童不到70%，遠低於建議的接種率95%。

麻疹疫苗一共兩劑，被視為預防人口感染這個疾病的必要措施。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1081206

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