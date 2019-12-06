美10月貿易赤字創17個月新低 自中進口摔3年谷底

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據今天公布的官方數據，美國10月貿易赤字意外降至17個月來最低水準，朝總統川普的政策目標邁進。其中自中國進口額驟降至3年新低，反映9月美國對中國加徵關稅帶來的衝擊。

美國商務部公布，10月出口額較前月略減0.2%，降至2071億美元；其中大豆出口銳減42%，飛機發動機、卡車和工業用品的國外需求也下滑。

美國10月進口額萎縮幅度更大，較前月減少1.7%至2543億美元，為4月以來最低水準。其中進口的汽車零件縮減8億美元，手機減少4億美元，玩具和運動用品則下滑3億美元。

這使得美國10月貿易赤字較前月減少7.6%，降至472億美元，為去年5月以來最小規模，並低於經濟學家平均預估的485億美元。

在美中貿易談判遲未達成協議之下，10月美國自中國進口額較前月萎縮4.8%，降至3年來最低的353億美元。對中國出口額更銳減17%，跌剩74億9000萬美元，創接近1年來最低紀錄。這使得10月美中貿易逆差縮小0.8%至278億美元，為7個月來新低。

反觀10月美國自歐洲聯盟（EU）進口額則增至史上最高水準，自俄羅斯進口額也達到5年來新高。

不過經濟學家預估，美國總體進口額未來幾個月很可能反彈。RDQ經濟公司（RDQ Economics）在客戶報告中寫道：「美國貿易赤字顯著萎縮只是暫時性，因為美國經濟運作已接近全產能，…且消費者需求仍繼續擴張。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081206