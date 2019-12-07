白宮顧問：中國關稅期限不變 最終決定看川普

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，美國12月15日對中國商品加徵新一輪關稅的最後期限不變，總統川普將做出最終決定。

距離最後期限僅餘約一週，雙方談判人員正「密集協商」，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席柯德洛告訴財經新聞頻道CNBC，川普將做出最後決定。12月15日是個重要日子。

中國國務院關稅稅則委員會今天稍早表示，他們會根據相關企業申請，展開部分自美進口大豆、豬肉等商品關稅排除工作。這是中國最近一次對美方釋出友善訊息。

柯德洛在白宮告訴媒體，北京這項動作對美中貿易談判來說是「讓人好心情的音樂」。

華府和北京正試圖達成「第一階段協議」，雙方打了17個月的貿易戰也可望因此降溫。這場世界兩大經濟體之間的貿易戰，引發全球金融市場震盪、破壞全球供應鏈，以及衝擊全球經濟成長。

北京要求華府移除目前美國對價值約3750億美元中國商品加徵關稅中的一部分，以及取消12月15日即將對1560億美元中國商品加徵的關稅。

川普則要求北京承諾採購美國農產品的確切最低數量，以及中方在智慧財產權、匯率政策和中國金融服務市場准入方面的讓步。

柯德洛說：「我們現在都清楚了，川普如果對於這些談判不滿意，他會毫不猶豫地提高關稅。」

柯德洛表示，美中談判人員幾乎天天通話，但目前沒有計畫安排雙方面對面的談判，或者川普和中國國家主席習近平的簽約儀式。

「這些都還沒做出決定…讓我們先把協議敲定，然後再來安排怎麼簽，何時簽，以及在哪簽。」（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1081207