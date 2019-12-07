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日本流感患者數激增 12月底可能進入疫情高峰

最新更新：2019/12/07 13:00
日本近期流感患者人數激增，疫情高峰可能落在12月底到2020年1月間。（中央社檔案照片）
日本近期流感患者人數激增，疫情高峰可能落在12月底到2020年1月間。（中央社檔案照片）

（中央社東京7日綜合外電報導）日本近期流感患者人數激增，11月25日到12月1日單週患者達2萬7393人，是去年同期約6倍，顯示流行時間較往年提早不少，流感疫情高峰可能落在本月底到明年1月間。

日本TBS電視台報導，日本政府厚生勞動省表示，11月25日到12月1日的一週內，彙整來自全日本約5000家醫院報告得知，流感患者數達2萬7393人，是去年同期約6倍，流行時間較往年提早不少。

另外，受流感影響而部分停課的學校數高達933所，是去年同期約9倍。從目前患者數推估，日本將比往年提早約一個月進入流感疫情高峰，時間可能落在12月底到明年1月間。

日本放送協會（NHK）報導，目前每一所醫療機構患者數最多的是北海道的16.76人，排名第2到第4名的是青森縣的15.48人、石川縣的10.52人及富山縣的10.42人。

國立傳染病研究所主任砂川富正說，接下來進入疫情高峰，患者數將持續激增，從小孩到高齡者都必須勤洗手，注意咳嗽禮節，努力預防感染及防止擴大傳染。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1081207

流感小百科
  • 流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A、B及C型，A型和B型幾乎每年引起季節性的流行，C型則以輕微的上呼吸道感染為表現，且一般不會造成流行。
  • 流感症狀是什麼？
    包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，其中最常見併發症為肺炎。
  • 何時要就醫？
    流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險。
    雖然流感傳染力很強，但大部分患者多屬輕症，因此上學、上班的民眾，如有發燒、類流感症狀時，至少要在家休息數天，約一週會痊癒；惟少數患者（如老年人、幼兒及其他高危險族群）可能會出現嚴重併發症，感染後應儘速就醫。
  • 如何預防保健？
    加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。流感流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。最好的預防方法是施打流感疫苗，健康成年人大約可達70%至80%之保護，而65歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。
  • 資料來源：衛福部疾管署
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