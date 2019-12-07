日本流感患者數激增 12月底可能進入疫情高峰

日本近期流感患者人數激增，疫情高峰可能落在12月底到2020年1月間。（中央社檔案照片）

（中央社東京7日綜合外電報導）日本近期流感患者人數激增，11月25日到12月1日單週患者達2萬7393人，是去年同期約6倍，顯示流行時間較往年提早不少，流感疫情高峰可能落在本月底到明年1月間。

日本TBS電視台報導，日本政府厚生勞動省表示，11月25日到12月1日的一週內，彙整來自全日本約5000家醫院報告得知，流感患者數達2萬7393人，是去年同期約6倍，流行時間較往年提早不少。

另外，受流感影響而部分停課的學校數高達933所，是去年同期約9倍。從目前患者數推估，日本將比往年提早約一個月進入流感疫情高峰，時間可能落在12月底到明年1月間。

日本放送協會（NHK）報導，目前每一所醫療機構患者數最多的是北海道的16.76人，排名第2到第4名的是青森縣的15.48人、石川縣的10.52人及富山縣的10.42人。

國立傳染病研究所主任砂川富正說，接下來進入疫情高峰，患者數將持續激增，從小孩到高齡者都必須勤洗手，注意咳嗽禮節，努力預防感染及防止擴大傳染。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1081207