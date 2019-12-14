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美中貿易談判協商
美中貿易戰2018年夏季開打，雙方分階段對彼此貨品加徵懲罰性關稅。美國總統川普12月13日推文表示，美中已達成第一階段貿易協議，原訂15日對進口中國商品再次加徵關稅暫停。預料將於2020年1月第一週，由兩國談判代表在華盛頓簽署。
美中貿易談判協商
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美中貿易談判協商5/25

美中貿易第二階段談判何時登場 北京華府不同調

最新更新：2019/12/14 14:45
美國和中國達成第一階段貿易協議，但對於第二階段磋商何時開始，中方指將視第一階段協議落實情況，而非美國總統川普（左）所說立即展開。圖為川普與中國國家主席習近平（右）6月在G20場邊舉行會談。（美聯社）
美國和中國達成第一階段貿易協議，但對於第二階段磋商何時開始，中方指將視第一階段協議落實情況，而非美國總統川普（左）所說立即展開。圖為川普與中國國家主席習近平（右）6月在G20場邊舉行會談。（美聯社）

（中央社記者周慧盈北京14日電）北京昨天深夜宣布與美國達成第一階段貿易協議，美國政府也同步宣布雙方共識；但對於第二階段磋商何時開始，中方指將視第一階段協議落實情況，而非美國總統川普所說立即展開。

中國國務院新聞辦公室昨晚11時舉行記者會宣布，中美雙方在平等和相互尊重原則基礎上，已就第一階段經貿協議文本達成一致，美方將履行分階段取消對中國產品加徵關稅的相關承諾，中方也會考慮不實施原擬於15日生效的對美產品加徵關稅措施。

在中美政府同時宣布達成第一階段經貿協議之際，川普推文說，下一階段的談判會立即開始，而非等到2020年美國大選之後。

對此，中國財政部副部長廖岷在記者會表示，第二階段的磋商將取決於第一階段協議的落實情況。

據中國網直播，廖岷表示，「雙方現在剛剛就第一階段協議達成了一致，當務之急是把這份協議簽下來、落實好，發揮協議的3個作用：一是促進雙邊經貿合作，二是增進中美兩國和全球人民的福祉，三是穩定全球市場的預期。」

他表示，有關後續磋商何時開始、何時進行，都有待雙方工作層繼續商量。（編輯：林克倫）1081214

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