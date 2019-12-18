揭發中國移植醫學醜聞 澳洲學者榮登十大科學家

（中央社記者丘德真雪梨18日專電）「自然」（Nature）科學雜誌發布年度世界十大科學家，其中榜上有名的澳洲學者羅傑斯率領研究團隊，揭發中國器官移植醫學醜聞，獲得國際科學界肯定。

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）教授羅傑斯（Wendy Rogers）率領研究團隊調查中國器官移植醫學的倫理問題，研究成果今年2月發表於「英國醫學期刊網路版」（BMJ Open）。

羅傑斯團隊的研究樣本，是取自中國醫學專家發表的英文學術論文，研究焦點在探討這些中國醫學專家所引用的科學數據來源是否符合倫理規範。

羅傑斯團隊的調查範圍，是自2000年至2017年4月期間，中國專家根據8萬5477件器官移植個案所形成的445個研究項目。羅傑斯團隊發現，其中高達412個研究項目，無法交代採用的器官來自被處決的犯人；另外，439個研究項目不能確認摘取移植器官前取得當事人同意。

羅傑斯今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，外界早已知道中國採用被處決犯人器官的做法，違反「世界醫師會」（The World Medical Association）、移植協會（The Transplantation Society）和「伊斯坦堡宣言」所明文規定的倫理守則。

羅傑斯說，學術期刊登出研究成果，形同是替謀殺他人摘取器官的惡行背書，尤其期刊論文往往會被醫學界大量引用，導致澳洲、歐洲和美國的醫學研究受到影響。

羅傑斯提到，她已經要求多家學術期刊撤回發表的400篇論文，但到目前僅有「公共科學圖書館期刊」（PLOS One）和「移植」（Transplantation）撤回相關論文。（編輯：王永志）1081218