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鼓勵器官捐贈 美國推新規定增加給付

最新更新：2019/12/18 22:43

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）為了增加器官移植，美國提出新規定，對於活體捐贈者提供更多財務方面的獎勵，並且著手減少已故捐贈者的器官浪費。

由於每天有20名等待器官捐贈的病患過世，並有11萬3000美國人在器捐等候名單中，美國總統川普在7月簽署行政命令，要求器官勸募組織（organ procurement organizations，OPOs）承擔更多責任。

跟其他國家相比，美國在器官捐贈方面有較為浪費的現象。8月刊登在美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）的研究發現，美國因為捐贈者年紀太大，每年丟棄3500顆腎臟，這些丟棄的腎若拿到法國，不但可以讓更多人延年益壽，也特別對年老受贈者有用。

美國聯邦醫療服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Service）主任韋瑪（Seema Verma）在電話中告訴媒體說：「政府監管獎勵辦法失衡，無法獲得足夠的腎臟、心臟、肺臟和其他器官來滿足需求。」

政府提出的規定將擴大活體捐贈者補償費用的範圍，「將提供無其他財務支援的器捐者損失工資、兒童和長者託管等費用」，這個規定在2022年實施之前將有一段評論檢討期。

非營利組織充當器捐者和受捐者的中間人，因此政府還提議加強對非營利組織的監督。

這將涉及引入衡量標準，來審查這些組織捐贈和移植率，器捐者年齡將擴大到75歲以上，並公布他們的排名。不符合要求的組織有可能失去證照。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1081218

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