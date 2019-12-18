英科學家：漸凍症可能與膽固醇失衡有關

（中央社倫敦18日綜合外電報導）科學家表示，他們已發現運動神經元疾病（MND，俗稱漸凍症）潛在病因，可能跟細胞內膽固醇與其他脂質失衡有關。這項成果可能有助改善診斷正確性，並衍生出新的治療方式。

英國廣播公司（BBC）報導，漸凍症是一群會影響腦內神經細胞和脊髓的疾病，又以肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）最為人所知。這種疾病會導致肌肉虛弱和僵硬，病患最終將無法移動、說話、吞嚥，甚至呼吸。

英國約有5000人受漸凍症影響，一年有2000人以上因漸凍症而死。

目前漸凍症尚無治療方法，確切病因也不清楚。曾有人指這種疾病和基因、接觸重金屬與農業汙染等因素有關。

英國艾克斯特大學（University of Exeter）科學家表示，他們發現13個基因直接涉及處理膽固醇，而這些基因若經修改，會引發病症。

研究報告第一作者克勞斯比（Andrew Crosby）教授說：「多年來我們都知道有許多基因涉及運動神經元疾病，但到目前為止都還不清楚，是否潛藏一條共通途徑能把兩者連結起來。」

他們的發現與脊髓上部異常的痙攣性下身麻痺（spastic paraplegias）尤其相關。

研究團隊表示，他們的理論可協助預測漸凍症病患的病程和嚴重性，若有新藥物問世，還可監測藥物效果。這份研究報告已刊登於「腦：神經學期刊」（Brain: A Journal of Neurology）上。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1081218