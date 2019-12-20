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首頁 / 國際

Google廣告業務濫用市場優勢 遭法國罰50億

最新更新：2019/12/20 20:14

（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國市場競爭監管當局認定，美國網路搜尋巨擘谷歌（Google）濫用優勢地位，將廣告投放和搜尋掛鉤，違反市場競爭，因此今天對Google開罰1.5億歐元（約新台幣50億元）。

這是法國市場競爭當局首次對Google開罰。當局還命令Google「澄清Google Ads廣告平台的操作規則，和（部分廣告商）帳號被停用的程序」。

Google表示將對處罰提出上訴。

法國市場競爭當局主管戴席瓦（Isabelle de Silva）在記者會上表示，Google在網路廣告市場占據「驚人」優勢，市占率約達90%。

法國個資保護監管當局1月已以違反歐洲聯盟（EU）的網路隱私法規為由，對Google開罰5000萬歐元（約新台幣16.8億元）。

法國當局還在4年前對Google展開稅務詐欺調查，Google今年9月同意支付近10億歐元（約新台幣335億元）和解。

法國和其他歐洲國家持續對Google、臉書（Facebook）、蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等美國大型科技企業採取高度監督，這些企業通常被批評繳稅相對太低。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081220

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