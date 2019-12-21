F-16買氣復甦 洛馬遷移產線帶動就業

影片來源：Lockheed Martin YouTube頻道

F-16V專題4（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）F-16堪稱戰機界長青樹，歷經多次升級，近年購機需求復甦。除台灣採購66架外，F-16V也獲巴林、斯洛伐克等國採購，美國南卡州F-16V新產線4月亮相，為當地創造就業機會。

F-16問世45年，總產量超過4500架。美國空軍雖逐步換裝F-35等第五代戰機，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）仍為外銷持續生產F-16。據洛馬統計，全球25國服役中的F-16達3000架左右，可見F-16依舊是第四代戰機中的主力。

F-16V改裝方案2012年公布，配備新型主動相位陣列雷達（AESA），任務電腦與座艙介面改良，且具有部分匿蹤功能，為這款戰機注入新血，也刺激多國採購或升級需求。

國軍現有142架1990年代採購的F-16A/B戰機，正逐步升級成F-16V，若加上美國政府8月批准售台的66架F-16V，國軍F-16機隊陣容更為壯盛，新機訂單也將確保洛馬F-16產線未來多年持續運作。

F-16美國產線原本在德州沃斯堡（Fort Worth），為騰出空間組裝F-35，洛馬著手將F-16產線遷往南卡羅萊納州格林維爾（Greenville）。新產線2017年底開工，今年4月23日舉行剪綵儀式，預定年底前開始生產F-16V。

南卡州選出的共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）當時表示，南卡州擁有全美最棒的勞動力，如今將打造歷來最先進的F-16，新產線亮相對格林維爾與南卡州來說是美好的一天。

這條產線為格林維爾新增逾400個就業機會，洛馬自家工程、採購、維護及客戶支援人員連同供應鏈一併受惠，不僅符合美國總統川普恢復製造業榮光的目標，也能應付水漲船高的F-16升級與新機生產需求。

2018年6月，巴林成為首個確認簽約採購F-16V的國家，購機數量從原訂19架減至16架；同年12月，斯洛伐克簽署採購14架F-16V的同意書。美國國務院今年批准向摩洛哥出售25架F-16V，並為舊款提供升級。

為爭取印度訂單，洛馬也有意在印度建立F-16裝配線，期望與美國產線形成互補。

洛馬策略暨業務發展副總裁拉爾（Vivek Lall）1月向路透社表示，洛馬正與多國洽談F-16採購案，如果不算進印度，F-16潛在購機需求也逾200架，採購總值估計超過200億美元。

拉爾當時說，還有10個國家對F-16V有興趣，「F-16有如重獲新生」。

F-16官方名稱「戰隼」（Fighting Falcon），飛行員為它取了綽號「蝮蛇」（Viper）。這個別稱成為升級版批次Block70/72概稱F-16V的起源，新型號作戰能力更上層樓，為F-16未來多年持續翱翔天際增添本錢。

即使面對第五代戰機挑戰，洛馬仍對F-16升級後延續壽命深具信心，宣稱F-16至少能飛行並作戰到2070年。半世紀後，F-16如繼續馳騁沙場，和最初面世將相隔近百年，足證這款戰機的與時俱進與歷久不衰。（編輯：周永捷）1081221