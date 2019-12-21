創新不足價更高 專家估印度智慧手機成長放緩

（中央社記者康世人新德里21日專電）印度連續幾年智慧型手機市場成長快速，但業界高階主管和專家分析，由於新機種缺乏創新及較高的平均價格，印度明年的智慧型手機成長可能放緩至5%，僅達到2016年的水準。

印度經濟時報（Economic Times）今天引述智慧型手機業高階主管和分析師指出，在節慶時期智慧型手機出貨量激增之後，商家還有大量存貨積壓，可能需要6季的時間出清庫存。

市調公司國際數據資訊（IDC）印度分公司研究總監辛赫（Navkender Singh）說，印度過去兩年智慧型手機成長快速，消費者每12到16個月更換手機一次；但現在這個週期已延長到20個月，使用同一支智慧型手機的時間拉長。

隨著市場的智慧型手機價格上漲，印度消費者平均購買一支智慧型手機需要約1萬5000盧比（約合新台幣6400元）。

專家表示，市場目前宣傳的智慧型手機創新，更多是市場行銷上的創新，而非實際的差異化。用戶無法獲得創新，換手機的慾望不大，且中階智慧型手機市場可能看不到重大升級。

在新機種缺乏創新及較高平均價格影響下，新進智慧型手機品牌Realme印度執行長謝斯（Madhav Sheth）說，印度民眾換手機的生命週期增加3個月，長達14到15個月，這導致換新機時程延遲，至少有20%的潛在銷售可能延後到2021年。

謝斯預測，2020年的智慧型手機銷售成長將約5%，僅達到2016年的水準。

分析師表示，印度智慧型手機2019年預計成長9%。根據IDC印度分公司數據，印度智慧型手機2015年銷售成長29%；廢鈔政策導致2016年銷售下滑5個百分點至24%；在2017、2018年成長率都達14%。

德國市調機構捷孚凱集團（GfK）的數據顯示，印度2018年銷售1.61億支智慧型手機，銷售額約達285億美元，銷售量與銷售額分別成長19%和21%。

一名資深手機業高階主管說，市場對巨大的庫存感到擔憂，預期將會遇到一些挑戰，即使今年成長8%到9%，預期明年成長率可能下滑至5%到6%。

因此，專家預料，明年的印度智慧型手機市場，競爭將更加激烈，參與市場的各大品牌挑戰將更加嚴峻。（編輯：馮昭）1081221