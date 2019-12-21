美中達第一階段協議 前中國官員：不能盲目樂觀

（中央社台北21日電）針對美中達成第一階段貿易協議，前中國駐舊金山、紐約總領事館經濟商務參贊何偉文認為，美國對中國輸美產品徵稅的大棒「未減還增」，因此對第一階段協議，不能盲目樂觀。

中共官媒環球時報今天在北京舉行主題為「世界之困、中國之治」的2020年會。據環球網，何偉文在年會「議題三：中美博弈：是否會迎來拐點」座談時，作上述表示。

對於「美國朝野一致反中」的看法，何偉文認為，此判斷是「錯誤」的，中美經貿往來是壓艙石，但經貿關係則不一定，經貿關係涉及大量上層建築和行動，兩者不能混為一談；美國對中國發起貿易戰是一種現象，貿易僅是載體，實質問題遠不止於此，而是戰略競爭。

他舉例說，今年5月布魯金斯研究所（Brookings Institution）召開一場從州市角度看中美關係的會議，美方一邊倒地主張對中國合作；而且，今年到上海參加第2屆進博會的美國公司很多、超過日本，「為什麼在貿易戰背景下他們還要來？」

何偉文解釋說，緊密的全球產業鏈分工是中美合作的客觀基礎與經濟規律，「所有所謂脫鉤，都是來自上層建築（建立在經濟基礎之上的意識形態與政治制度），但上層建築最終是要符合經濟規律，中方要認真回應商界的關切」。

對於中美貿易磋商第一階段協議達成文本共識，他指出，川普政府以大棒對待中國，在戰略上打壓中國的策略沒有變化，美國的霸凌主義沒有變化，而且美國2020年總統大選，充滿著政治上的不可預測性。

何偉文認為，總統大選讓美國的政治生態非常壞，無論是民主黨還是共和黨，想要取得總統的席位，「一定要拚命地壓制中國，對美國一定不要抱幻想」。

他還指出，中美2019年底達成第一階段協議之後，與2018年底相比，美國對中國輸美產品徵稅的大棒，並沒有減少，還增加了一塊；「因此對中美達成第一階段協議，不能盲目樂觀」。

不過，何偉文也強調，中美的合作面仍然存在，主要體現在州、地方、企業間的具體交流上。川普政府也意識到，尋求與中國談判是必要的，畢竟光靠打壓就能解決問題，根本就不需要談判。（編輯：林克倫/陳家倫）1081221