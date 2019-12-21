美企擬收購英國防企業科巴姆 倫敦當局批准

（中央社倫敦20日綜合外電報導）美國私募股權公司安宏資本（Advent International）就國安疑慮作出承諾後，英國政府同意安宏資本以50億美元（約新台幣1500億元）收購英國國防企業科巴姆公司（Cobham plc）。

路透社報導，這項收購案日前被英國商業、能源暨產業策略部大臣李德森（Andrea Leadsom）暫緩以進行審核。科巴姆公司是飛機空中加油設備製造商，也生產軍方車輛的通訊設備，員工人數多達1萬人。

李德森今天發布聲明表示：「我很滿意相關承諾把確定的國安風險降低到可接受的程度，因此我已接受這些承諾，讓併購案繼續進行。」

在安宏資本提出多項法律承諾後，李德森在17日表示，英國首相強生（Boris Johnson）的新政府有意接受這項併購案。

相關承諾包括安插數名英國籍高階主管進入科巴姆公司的董事會。安宏資本若有意把科巴姆的業務全部或部分出售，必須事先通知英國國防部。另外，安宏資本也須履行與政府的現有合約。

科巴姆成立於1930年代，公司生產的設備在第二次世界大戰前與1982年的福克蘭戰爭（Falklands War）中脫穎而出。

現在科巴姆公司的技術被用於F-35聯合攻擊戰鬥機（F-35 Joint Strike Fighter）、歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）等飛機，還有多種先進海軍艦艇、衛星和軍用車輛上。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1081221