研究：全球人口熱量需求將增80% 恐令不平等惡化

（中央社倫敦24日綜合外電報導）根據德國哥廷根大學研究，由於人類身體質量指數（BMI）呈現上升趨勢，加上人口增加，全球人口需獲取的熱量增多，因此本世紀結束時，全球糧食需求量將較2010年大增近80%。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，哥廷根大學（University of Gottingen）的團隊所做、刊登在「公共科學圖書館期刊」（Plos One）的研究指出，人類熱量需求增加若無法獲得滿足，全球不平等問題恐加劇。

根據研究，全球人口所需熱量增加部分，60%來自人口成長。聯合國發布的「世界人口展望」（World Population Prospects）報告顯示，全球人口估計將由2010年的近70億人，成長至2100年的近110億人。

不過，從2010年到本世紀末的全球人口熱量需求增加，超過18%來自人類身高體重預估成長幅度。

這份研究的共同作者、「亞蔬─世界蔬菜中心」的德本布許（Lutz Depenbusch）表示：「按照人類BMI和身高攀升趨勢，我們估計到了2100年，全球每人平均每日所需攝取熱量將較2010年增加253卡。」相當於每日需多吃2根香蕉或1份薯條。

德本布許和哥廷根大學教授克拉森（Stephan Klasen）表示，依據他們的模型推算，未來全球人口熱量需求大增之下，撒哈拉以南非洲國家將受最大影響。因為當地人口正快速成長，已開始出現熱量攝取需求激增情況。

研究人員警告，全球糧食政策若無法滿足人類熱量需求如此增幅，恐導致全球糧食和經濟不平衡問題惡化。

專家表示，由於糧食需求增加將造成食物價格上漲，富裕國家有能力吸收漲價，但窮國只能苦苦掙扎，導致人口營養不良問題更嚴重。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1081224