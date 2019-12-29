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拜仁粉專放中華民國國旗謝台灣球迷引熱議 恐引中國施壓

最新更新：2019/12/29 23:49

（中央社台北29日電）德國甲級足球聯賽勁旅拜仁慕尼黑隊為感謝球迷支持，在臉書粉專放上球星與各國國旗合成圖，包括海峽兩岸國旗，不少台灣球迷附上中華民國國旗表示感謝，但也有人擔心拜仁會遭中國施壓。

拜仁慕尼黑在臉書粉專放上球星與各國國旗合成圖，並以各種文字向各國球迷致謝。中華民國國旗與中國國旗並列，備受網友注意，也擔心此舉是否會引發中國方面抵制拜仁，甚至是德甲。

英格蘭足球超級聯賽兵工廠（Arsenal）德國籍球星厄齊爾（Mesut Ozil）本月稍早推文，譴責中國對新疆地區穆斯林少數族群維吾爾人的鎮壓，才剛引發軒然大波。中國官媒曾警告，此事將「嚴重牽連」兵工廠。

拜仁感謝台灣球迷的網頁，已有超過5000人按讚和送出大心表示肯定，留言多達近700則。中國國旗的網頁則只有約200人按讚，留言數也還很有限。

許多台灣網友附上中華民國與德國國旗，表達對拜仁隊的肯定與喜愛，或是感謝他們支持台灣。也有人強調台灣與中國不同，更有人指出，拜仁隊的做法勢必讓中國方面跌破很多眼鏡，擔心拜仁隊會受到壓力。（譯者：林治平）1081229

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