騰訊進軍全球市場 領頭收購環球音樂10%股權

（中央社巴黎/香港31日綜合外電報導）中國網路巨擘騰訊領頭的財團將購入環球音樂集團（UMG）10%股權，取得進軍全球市場的門票。根據這項交易，環球音樂的企業價值估計達300億歐元（約新台幣1兆元）。

環球音樂是全球最大音樂集團，隸屬法國媒體集團威望迪（Vivendi），發行泰勒絲（Taylor Swift）、女神卡卡（Lady Gaga）及披頭四（The Beatles）等藝人的專輯。

在歷經多月協商後，威望迪今天表示，已敲定初步將環球音樂的10%股權售予以騰訊為首的財團。在2021年1月前，這個財團還可以選擇以同樣價格再收購最多10%的環球音樂股權。

在達成初步協議後，雙方可能很快將有第二項協議，將允許騰訊音樂娛樂集團（TME）收購環球音樂大中華子公司的少數股權。

針對上述協議，騰訊未立即作出回應。對於騰訊為首財團的成員，威望迪未公開有關細節，僅稱它們是「全球金融投資者」。

消息人士告訴路透社，新加坡政府投資公司（GIC）及卡達主權財富基金卡達投資局（QIA）也參與這項協議。但兩家公司未立即作出回應。

在全球音樂市場復甦之際，這項協議讓騰訊及環球音樂得以擴張市場，前者將取得更多接觸美國藝人的機會，後者則能進入亞洲市場。

另一方面，法國億萬富豪波洛黑（Vincent Bollore）掌控的威望迪，則試圖從音樂市場的復甦獲利。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1081231